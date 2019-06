Film-Preis der Stadt Düsseldorf : Jury will Caroline Link Helmut-Käutner-Preis verleihen

Düsseldorf Die 55-jährige Oscar-Preisträgerin brachte zuletzt die Kerkeling-Verfilmung „Der Junge muss an die frische Luft“ ins Kino. Der alle zwei Jahre vergebene Film-Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf ist mit 10.000 Euro dotiert.

Link wurde in Bad Nauheim geboren. Sie studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Sie schrieb zunächst Drehbücher, etwa für die legendäre Krimi-Serie „Der Fahnder“. 1996 kam ihr erster Spielfilm ins Kino und wurde sofort ein Erfolg: „Jenseits der Stille“ erzählt die Geschichte von Lara, die als Tochter gehörloser Eltern in einer kleinen Stadt in Süddeutschland aufwächst. Der Film wurde für den Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" nominiert. Es folgten „Pünktchen und Anton“ (1999), „Nirgendwo in Afrika“ (2001), „Im Winter ein Jahr“ (2008) und „Exit Marrakesch“ (2013).