Zeichentrick-Märchen „Wish“ So gut ist Disneys Jubiläumsfilm

So klar die metaphorische Botschaft auch formuliert wird, geht die Geschichte allerdings mit relativ einfachen Konfliktlösungen nicht wirklich in die Tiefe. Denn Disney-Veteran Buck und Regiedebütantin Veerasunthorn sind zu sehr damit beschäftigt, ihren Film mit der hundertjährigen Konzernhistorie zu verbinden. Das ist mal amüsant, wenn der narzisstische Herrscher „Spieglein, Spieglein an der Wand“ sagt und sich am eigene Antlitz ergötzt, neigt aber zu oft Richtung Potpourri. Hier ein Peter Pan, der durch die Luft fliegt, dort ein an das Firmenlogo erinnernde Schloss im Schein des Feuerwerks. Und natürlich jede Menge Tiere, die durch den Sternenzauber wie ein Mensch sprechen können.