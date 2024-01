„The Beekeeeper“ Warum dumme Actionfilme gefährlich sind

Seit seinem ersten Auftritt in Guy Ritchies „Bube Dame König grAS“ (1998) hat sich der britische Schauspieler in mehr als 40 Genreproduktionen als Action-Marke ohne Imagekorrekturen gehalten. Seine wortkargen Figuren sprechen in knappen Hauptsätzen, lächeln nur in begründeten Ausnahmefällen und beweisen sich stets als Männer der Tat. Der Bienenzüchter Adam Kay passt hier bestens ins Portfolio.