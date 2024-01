„Poor Things“ Moderne Frankenstein-Variation mit viel Herz

Es ist ein überaus seltsames Paar, das zu Beginn von Yorgos Lanthimos‘ neuem Film „Poor Things“ am Frühstückstisch sitzt. An dem einen Ende der Tafel Willem Dafoe, dessen Gesicht von den Maskenbildnerinnen mit Narben verunstaltet wurde und aussieht, als wäre es aus alten Lappen zusammengenäht worden. Ihm gegenüber kauert Emma Stone auf dem Stuhl, stochert in ihrem Essen herum, steckt etwas davon in den Mund und spuckt es aus. Ihre Bella ist ein Kind in einem Erwachsenenkörper und das neueste Forschungsprojekt des Chirurgen Dr. Godwin Baxter.