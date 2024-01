„Leere Netze“ Wenn die große Liebe an den politischen Verhältnissen zerbricht

Im Rahmen einer scheinbar harmlosen Romeo&Julia-Geschichte erzählt „Leere Netze“ von einer jungen Generation, deren persönliches Streben nach Glück in der Perspektivlosigkeit des Landes versandet. Äußerst stimmungsvoll fängt Karamizade die raue maritime Landschaft am Kaspischem Meer ein und dringt von dort aus in die hierarchisch strukturierte Männergemeinschaft der Fischer, die in ihrem rücksichtslosen Ausbeuten von Mensch und Natur zur Analogie für die alltäglichen Überlebenskampf in der iranischen Gesellschaft wird.