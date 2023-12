„Girl You Know It’s True“ Aufstieg und Fall des Pop-Duos Milli Vanilli

Die Musikhistorie ist reich an Geschichten vom Aufstieg und Fall ihrer Stars. Aber kaum eine andere Band hat den Weg von kometenhaftem Ruhm zum rasanten Absturz derart dramatisch in kürzester Zeit zurückgelegt wie das Disco-Pop-Duo Milli Vanilli. Ihr erstes Album samt den Single-Auskoppelungen „Girl You Know Its True“ und „Baby Don‘t Forget My Number“ gingen nach der Veröffentlichung 1988 in Europa sofort durch die Decke und belegten ein Jahr später in den USA über sieben Wochen hinweg Platz 1 der Billboard-Charts. Schon zwei Jahre später war es – kurz nach der Verleihung des Grammys - mit dem Erfolg vorbei.