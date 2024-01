„Der Junge und der Reiher“ Abschiedsgruß eines großen Kino-Philosophen

Natürlich wird es in diesem Text auch um die Handlung des Films „Der Junge und der Reiher“ gehen, aber sie ist nicht das Wichtigste an diesem Kunstwerk. Man muss vor allem über die Wirkung sprechen, die zwei Stunden im Kino haben können. Über das Gefühl, mit dem man den Saal verlässt. Es lässt sich am ehesten als ein angenehmer Druck zwischen Brust und Bauch beschreiben und als das Bedürfnis, gleichzeitig zu lächeln und zu seufzen. Die Engländer haben einen guten Begriff dafür: happy to be sad.