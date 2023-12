„791 km“ Deutschlandreise durch die Konfliktzonen

Die gestresste Startup-Unternehmerin Tiana (Nilam Farooq) hat sich schon in der Schlange am Infoschalter von ihrem Freund Philipp (Ben Münchow) getrennt. Der überentspannte Physiotherapeut in Teilzeitbeschäftigung zeigt zu wenig Initiative bei der Krisenbewältigung, während Tiana um ihre Karriere bangt. Am anderen Morgen hat sie in Hamburg eine wichtige Präsentation, die über die Zukunft ihres Unternehmens entscheidet.