Klassisches Buddy-Movie : Witzig, tragisch und zu lang

Fabrice Luchini (links) als Arthur und Patrick Bruel als César in „Das Beste kommt noch“. Foto: dpa/-

„Das Beste kommt noch“ erzählt die Geschichte zweier ungleicher Freunde: Fabrice Luchini spielt den nervösen Intellektuellen, Patrick Bruel den extrovertierten Draufgänger.

Arthur (Fabrice Luchini) und César (Patrick Bruel) halten seit Schulzeiten zusammen wie Pech und Schwefel, obwohl ihre Temperamente sehr verschieden sind. Der introvertierte Medizinprofessor Arthur lebt zurückgezogen und trauert immer noch seiner Ex-Frau hinterher. Er geht gerne früh ins Bett, um noch in den Klassikern der Weltliteratur zu schmökern. César hingegen gibt auch mit Ende Vierzig immer noch den Draufgänger, der weder im Beruf noch in der Liebe zur Ruhe kommt. Gerade ist ihm die Wohnung samt Einrichtung und Kleinwagen gepfändet worden, was den Obdachlosen bei seinem langjährigen Freund anklopfen lässt.