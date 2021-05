In Spielfimlänge : Im Großstadtrevier gehen die Ermittlungen weiter

Das Team vom 14. Hamburger Kommissariat. Foto: NDR / Das Erste/© NDR/ARD Degeto/Thorsten Jander

Die beliebte Fernsehserie hat eine Fortsetzung bekommen. „St. Pauli, 06:07 Uhr“ ist ein großartiger Krimi in Spielfimlänge. Ansehen kann man ihn sich in der ARD-Mediathek.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Schwickert

34 Staffeln mit 461 Folgen, ein 250 Seiten starkes Nachschlagewerk und Quoten, die regelmäßig über der Zwei-Millionen-Marke liegen: Die Krimiserie „Großstadtrevier“ ist ein Dinosaurier des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, aber noch lange nicht vom Aussterben bedroht. Seit 1986 ermitteln die Männer und Frauen des 14. Polizeikommissariats in St.Pauli. Das Milieu im Kiez, aber auch die gut durchmischte Sozialstruktur des Stadtteils zwischen Reeperbahn und Landungsbrücken lieferten dabei einen unerschöpflichen Vorrat an klein- und großkriminellem Erzählstoff.

Zum 35-jährigen Dienstjubiläum und dem Ende der neuen Staffel spendiert die ARD nun mit „St. Pauli, 06:07 Uhr“ eine Folge im 90-minütigen Spielfilmformat und lässt die Vorabendserie auf den Prime-Time-Sendeplatz vorrücken. Und diese Aufwertung hat es in sich. Drehbuchautor Norbert Eberlein, der bereits 69 Großstadtrevier-Folgen auf seinem Konto verbucht, hat ein Skript geschrieben, das die lockere Episodenstruktur der Serie über Bord wirft und sich auf den eigenen dramatischen Bogen konzentriert. Im Mittelpunkt steht Polizeiobermeisterin Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz), die vor neun Jahren beim PK14 anheuerte und seitdem als patente Ordnungshüterin mit Herz am rechten Fleck reichlich Sympathiepunkte ansammeln konnte.

„Es gibt so Momente, da fühle ich mich ganz da, so wohl, so richtig“ sagt sie beim Blick über die nächtliche Hafenlandschaft an der Elbe zu ihrem Streifenpartner Lukas Peters (Patrick Abozen). Wenig später ist sie auch im Dienst „ganz da“ und schlägt beim Zugriff dem Täter das Messer aus der Hand. Aber ihre persönliche Lebenslust und das berufliche Selbstbewusstsein geraten ins Wanken, als Nina selbst Opfer eines Gewaltverbrechens wird.

Auf dem Weg nach Hause geraten in der S-Bahn zwei Männer in Streit mit einem anderen Fahrgast. Als Nina versucht schlichtend einzugreifen, wird sie zum Ziel der Angreifer, die sie brutal zusammenschlagen, ihr Handy und Dienstwaffe abnehmen und mit einem Teppichmesser die Haare abschneiden. Neben dem Schock der Misshandlung brennen sich vor allem die Bilder der Zeugen, die nicht eingreifen, ins traumatisierte Gedächtnis ein. Dass ihr, die jeden Tag für andere den Kopf hinhält, niemand zu Hilfe gekommen ist, stürzt die junge Polizistin in eine tiefe Krise. Das quietschende Geräusch der Hochbahn reicht aus, um die Erlebnisse in ihr wieder wach zu rufen.

Dennoch meldet sich Nina bald wieder zum Dienst, darf sich allerdings nicht in die Ermittlungen um ihren Fall einmischen, an dem fast die ganze Belegschaft beteiligt ist. Die Auswertung der Überwachungsvideos bringen nur unscharfe Fahndungsvideos hervor und die Zeugen in der S-Bahn liefern keine brauchbare Täterbeschreibung. Aber Nina ist sich sicher, dass auf dem Bahnsteig in toten Winkel der Kamera noch ein anderer Mann stand, der lachend zugeschaut hat, wie die Polizistin misshandelt wurde.

Über die Jahre hinweg hat „Großstadtrevier“ immer wieder mit unterschiedlichen Stimmungsformaten gearbeitet. Von der Komödie über die Sozialstudie bis zum kniffligen Kriminalfilm reichte das Spektrum. Mit „St.Pauli, 06:07 Uhr“ entwirft Regisseur Félix Koch nun ein stimmiges TV-Drama, das sich auf die traumatischen Folgen der Gewalterfahrung für die Polizistin konzentriert und sich aller angestrengten Vorabendserien-Heiterkeit entledigt. Absolut schlüssig spielt Wanda Perdelwitz die tiefe Verunsicherung, die unkontrollierten Angst- und Wutausbrüche und die berufliche Infragestellung der kriselnden Ordnungshüterin. Die tägliche Gefährdung, die mit dem Polizeidienst einhergeht, wird im Krimi-Genre zumeist nur als zusätzlicher Spannungsfaktor genutzt. „St.Pauli, 06:07 Uhr“ hingegen erkundet das Thema nicht nur auf der persönlichen Ebene der Betroffenen, sondern auch als Schuldproblem einer Gesellschaft, der es selbst an Zivilcourage fehlt.