“Sonne und Beton“ Erster Trailer von Felix Lobrechts Film veröffentlicht

Bereits 2017 erschien der Roman „Sonne und Beton“ von Comedian Felix Lobrecht und wurde zu einem großen Erfolg. Am 4. März 2023 kommt nun der gleichnamige Film von Regisseur David Wnendt (“Feuchtgebiete“, „Er ist wieder da“) in die Kinos. Felix Lobrecht selbst war an Drehbuch, Casting und Musikauswahl beteiligt. Zudem sollen auch bekannte Deutschrapper wie B-Tight, Olexesh, Juju und Lucio101 in dem Film zu sehen sein.