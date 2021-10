Marvel-Film „Eternals“ : Angelina Jolie fühlt sich hinter der Kamera wohler

London Im Marvel-Blockbuster „Eternals“ ist Schauspielerin Angelina Jolie als übermenschliche Kämpferin Thena auf der Leinwand zu sehen. Ihre Zukunft sieht die 46-Jährige jedoch auf dem Regiestuhl.

Vor einigen Jahren hatte die Oscar-Gewinnerin („Durchgeknallt“) ihren Abschied von der Schauspielerei angekündigt. „Eternals“ ist nach „They Want Me Dead“ nun aber schon der zweite Film, mit dem sie in diesem Jahr in die Kinos kommt. Ein Grund dafür, die Rolle in dem Marvel-Epos zu übernehmen, sei die Diversität und die Inklusion, „und dass wir die Welt, in der wir leben, besser repräsentieren“.