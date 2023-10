Trickfilm-Klassiker „Es war einmal...“ wird nach jahrelanger Pause fortgesetzt

In Frankreich und in der Schweiz wird die Neuauflage Anfang nächsten Jahres laufen. Italienische, niederländische, spanische sowie skandinavische Sender haben ihr Interesse bei der Messe an der Côte d’Azur ebenfalls bekundet. Und auch die Chancen für Deutschland stehen nicht schlecht. Als 2008 die letzte Staffel erschien, galt das Image als veraltet. Selbst die bisherigen Folgen mussten technisch auf einen neuen Stand gebracht werden. „Wir wollten die Reihe modernisieren, ohne die DNA des Konzepts zu verändern“, so Barillé.