Ein heiterer Film über das Sterben

"Euphoria" erzählt von Schwestern, die nicht viel gemeinsam haben.

Erst lädt Ines' Schwester sie zu Hummer und Champagner ein. Dann steigen beide in eine Limousine. Das Drama "Euphoria" nimmt uns mit zu einem geheimen Ort, wo Menschen gegen viel Geld ihr Leben beenden können. Was Ines bald versteht: Ihre Schwester, die sie seit Jahren nicht gesehen hat, ist unheilbar krank. Den beiden bleiben sechs Tage, um sich zu verabschieden. Klingt nach tränenreichem Film - fühlt sich aber anders an.

Als die beiden Frauen in einem Waldstück ankommen, wartet dort ihre persönliche Betreuerin Marina, gespielt von Charlotte Rampling. In ihrer buddhistischen Robe ist Marina so etwas wie die graue Eminenz im Film. Sie versteht mehr als die anderen. Und während die beiden Schwestern Kindheitskonflikte austragen, topft Marina Kakteen um und legt Schallplatten auf.

Emilie möchte in ihren letzten Tagen ihre Schwester bei sich haben, Ines will am liebsten abreisen. Die beiden haben sich voneinander entfremdet, im Streit um die Mutter. Der Film, der unter anderem im bayerischen Schloss Dennenlohe gedreht wurde, gleicht einem Näheexperiment. Wenn Ines etwa vom besten Sex ihres Lebens erzählt, einer Nacht in Spanien, spürt man eine große Intimität. Aber meist schaut man auf diese Welt mit einem komischen Gefühl. Die Charaktere fühlen sich verschoben an, die Kulisse wirkt mit ihrem Luxus surreal und düster. Ein bisschen wie in einem Film des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos ("The Lobster").