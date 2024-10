Filmemacher Ed Wood Was für ein Dilettant!

Verdächtig war im zynischen Hollywood vor allem sein Enthusiasmus. Der Schauspieler Carl Anthony erinnert sich: „Wenn es jemanden gab, der Kinofilme aß, trank und träumte, dann war es Ed Wood. Das war sein Leben – 24 Stunden am Tag.“ Am 10. Oktober wäre Ed Wood 100 Jahre alt geworden. Er starb am 10. Dezember 1978, gerade obdachlos geworden, im Alter von nur 54 Jahren an einem Herzinfarkt. Er hinterließ nur den „Inhalt eines alten Lederkoffers“, schreibt Woods Biograph Rudolph Grey. „Der Rest seiner persönlichen Habe war auf Müllhalden gelandet.“