Science-Fiction-Epos „Dune: Part Two“ legt erfolgreichen Kinostart hin

Das Science-Fiction-Epos „Dune: Part Two“ ist der erfolgreichste Kinostart im bisherigen Jahr. Am ersten Wochenende haben in Deutschland über 608.000 Menschen den Film gesehen, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control in Kooperation mit dem Analyst Comscore am Montag mitteilte. In Nordamerika hat der Blockbuster Berichten zufolge 81,5 Millionen US-Dollar (78,5 Millionen Euro) an den Kinokassen eingespielt. Wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ schrieb, schaffte es die Fortsetzung, das Ergebnis des ersten Teils zu verdoppeln. Laut „Variety“ ist es der erfolgreichste Kinostart seit Taylor Swifts „The Eras Tour“. Weltweit brachte der Film 178,5 Millionen Dollar (164,6 Euro) ein, davon laut „Hollywood Reporter“ 8,4 Millionen Dollar (7,7 Millionen Euro) in Deutschland.