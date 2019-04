Elyas M’Barek spielt die Hauptrolle : Zeki Müller ist jetzt Anwalt

Elyas M‘Barek als Caspar Leinen und Alexandra Maria Lara als seine Jugendliebe Johanna Meyer. Foto: dpa. Foto: dpa/-

Die Adaption des Romans „Der Fall Collini“ von Ferdinand von Schirach ist ein düsteres Justiz-Drama. In der Hauptrolle: Elyas M‘Barek.

Von Cordula Dieckmann

(dpa) Was treibt einen Menschen dazu, einen anderen zu töten? Eine Frage, die der Strafverteidiger und Schriftsteller Ferdinand von Schirach in den Mittelpunkt seines Romandebüts „Der Fall Collini“ gerückt hat. Die Antwort ist kompliziert und reicht zurück in die deutsche Vergangenheit. Nun ist die Geschichte verfilmt worden. Regisseur Marco Kreuzpaintner („Trade“) inszeniert sie als düsteres Gerichtsdrama, das trotz ein paar Schwächen solide Unterhaltung bietet. Franco Nero gibt den wortkargen Mörder. Elyas M‘Barek spielt den Rechtsanwalt Caspar Leinen, der den Mörder verteidigen soll. Der Star aus „Fack ju Göhte“ beweist, dass er auch ernste Rollen jenseits von Zeki Müller spielen kann.

Leinen hat die Anwaltszulassung erst seit drei Monaten. Die Verteidigung von Fabrizio Collini ist seine erste große Chance. Ein Glücksfall – bis er erfährt, wer das Mordopfer ist. Es ist der reiche Unternehmer Hans Meyer (Manfred Zapatka), in dessen Familie Leinen früher wie ein Ziehsohn ein- und ausgegangen ist. Meyers Enkelin Johanna (Alexandra Maria Lara), seine einstige Jugendliebe, verlangt von Leinen, dass er den Fall abgibt. Der erfahrene Rechtsanwalt Richard Mattinger (Heiner Lauterbach) rät ihm jedoch weiterzumachen. Und so hält der junge Anwalt an dem Fall fest, der äußerst rätselhaft ist, zumal sein Mandant beharrlich schweigt. So recherchiert Leinen auf eigene Faust nach einer Verbindung zwischen Meyer und Collini und stößt dabei auf ein düsteres Kapitel deutscher Justizgeschichte.

Info Rechtsanwalt und Bestseller-Autor Leben Ferdinand von Schirach wurde 1964 in München geborene. Nach seinem Jurastudium in Bonn ließ er sich in Berlin als Rechtsanwalt nieder. Werk Mit 45 Jahren erschien sein erster Erzähl-Band „Verbrechen“, der ein Bestseller wurde.

Man wolle eine Diskussion anstoßen über Themen wie Rechtsstaat, Rache, Verjährung, Selbstjustiz und Gerechtigkeit, erklärt der Produzent Christoph Müller. Eine wichtige Frage ist dabei – wie so oft bei von Schirach – die nach der Schuld.

Elyas M‘Barek bereitete sich gründlich auf seine Anwaltsrolle vor. Er traf sich mit unterschiedlichen Rechtsanwälten und besuchte mehrere Gerichtsverhandlungen. Zudem las er alle Bücher, die von Schirach geschrieben hat, wie „Schuld“ oder „Terror“. „Was mich an ihnen schon immer besonders fasziniert hat, ist ihre unglaubliche Nüchternheit – sie wirken wirklich echt, authentisch, nah am Leben“, erklärte der Schauspieler, der den noch unsicheren Anwalt überzeugend spielt.

Die Authentizität versucht Kreuzpaintner auch in seinem Film zu vermitteln, was ihm im nüchternen Gerichtssaal gut gelingt. Gleichzeitig gibt es immer wieder Rückblenden in die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges, ein Stilmittel, das in diesem Fall allerdings etwas plakativ wirkt. Außerdem wird das Geschehen im Gerichtssaal so immer wieder unterbrochen; damit büßt das Drama an Intensität ein. Auch die Beziehungen zwischen dem Angeklagten, dem Anwalt und der Enkelin des Ermordeten bleiben an der Oberfläche.

Dass Elyas M‘Barek dabei ist, sieht Kreuzpaintner als Glücksfall, nicht zuletzt, weil er hofft, ein jüngeres Publikum für den Film zu begeistern – bei Themen der deutschen Geschichte sonst nicht unbedingt so einfach. Aber: „Wenn Elyas das spielt, dann möchte ich mir das anschauen“, ist Kreuzpaintner überzeugt. „Dann ist das bestimmt keine langweilige Geschichtsstunde, sondern Erlebniskino.“

Der Fall Collini, Deutschland 2019 – Regie: Marco Kreuzpaintner, mit Elyas M‘Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach,118 Min.

