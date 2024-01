75. Auflage des Fernsehpreises Drei große Abräumer und viel Nostalgie - So liefen die Emmys

In der Königskategorie beste Dramaserie siegte am Montagabend (Ortszeit) wie auch schon im Vorjahr die Satire „Succession“. Sie erzählt von den vielen Intrigen in einem Familienclan, der über die Nachfolge eines Patriarchen in einem Medienimperium streitet. Die Serie ging in diesem Jahr nach vier Staffeln zu Ende.