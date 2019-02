Drehstart von „Minamata“: Stark verändert - so sieht Johnny Depp für seinen neuen Film aus

Los Angeles Hätten Sie ihn sofort wiedererkannt? Johnny Depp schlüpft für seinen neuen Film in die Rolle einer realen Figur. Die Dreharbeiten von „Minamata“ haben begonnen - Depp übernimmt im Film auch noch eine andere Rolle.

Hollywood-Star Johnny Depp (55) steht in der Rolle des legendären US-Fotografen W. Eugene Smith (1918-1978) vor der Kamera. Die Dreharbeiten zu dem Film „Minamata“ unter der Regie von Andrew Levitas seien jetzt angelaufen, teilte die Produktionsfirma am Donnerstag (Ortszeit) mit. Depp ist auch als Produzent an Bord. Gedreht wird in Japan sowie in Serbien und Montenegro. Neben Depp spielen unter anderem Bill Nighy („Tatsächlich... Liebe“), Hiroyuki Sanada („Rush Hour 3“) und Ryo Kase („Silence“) mit.