Kulissen aus der Kindheit Disneyfilm-Orte, die es wirklich gibt

Kilimandscharo, Kenia (Der König der Löwen)

Die Landschaft in diesem legendären Film ist in weiten Teilen der Flora und Fauna in Kenia nachempfunden. So sieht man in dem Film unter anderem einen Berg, der dem Kilimandscharo verdächtig ähnlich sieht und auch der legendäre Felsvorsprung, auf dem Simba den anderen Tieren präsentiert wird, ist in ähnlicher Form in Kenia zu finden.