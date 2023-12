Fotos Diese Disney-Zeichentrickfilme wurden real verfilmt

Cruella

Eine weitere Real-Verfilmung basierend auf den Disney-Klassiker „101 Dalmatiner“ kam 2021 in die Kinos und erschien zeitgleich beim Streaminganbieter Disney+. In „Cruella“ wird die Vorgeschichte von Bösewichtin Cruella de Vil alias Estella Miller erzählt, gespielt von Emma Stone. Angefangen vom Mobbing in der Schule, dem tragischen Tod ihrer Mutter, für den sie sich die Schuld gibt und ihrem Leben in den Straßen Londons, wo sie sich zusammen mit einem Paar junger Diebe als Designerin einen Namen machen will. Am Ende entlarvt sie die Mörderin ihrer Mutter.