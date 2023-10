Der Anti-Filmpreis Superstars, die ein Goldene Himbeere erhalten haben

Wenn in Los Angeles mal wieder die Oscars vergeben werden, laufen alle Stars und Sternchen aus Hollywood, oder die, die sich dafür halten, über den roten Teppich, lassen sich liebend gerne fotografieren und hoffen, eine Auszeichnung in einer der vielen Kategorien für besonders herausragende schauspielerische Leistungen zu ergattern. Der ein oder andere hat sicherlich schon eine perfekt geschliffene Dankesrede in der Tasche, die nur darauf wartet, voller Ergriffenheit vorgetragen zu werden. Bei den Golden Globes und anderen renommierten Preisverleihungen sieht es Jahr für Jahr genauso aus.