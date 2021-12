„How I Met Your Mother“, „Prison Break“ und Co. : Diese Serien und Filme löscht Netflix noch im Dezember

Eine Szene aus der Kult-Serie „How I Met Your Mother“: An ihrem Hochzeitstag ist Robin (Cobie Smulders) nervös und wendet sich an Ted (Josh Radnor). Foto: 20th Century Fox International Television

Düsseldorf Dass jeden Monat wieder Angebote sang- und klanglos von der Streaming-Plattform verschwinden, ist nichts Neues. Doch im Dezember trifft es besonders beliebte Serien, unter anderem „How Met Your Mother“. Hier finden Sie einen Überblick.

Film- und Serienfans aufgepasst: Zum Jahreswechsel verschwinden mal wieder einige Angebote beim Streaminganbieter Netflix, darunter auch sehr erfolgreiche Werke. Das liegt daran, dass die Lizenzen auslaufen. Wer noch schnell seine Lieblingsserie durchbingen möchte, bevor sie nicht mehr verfügbar ist, sollte sich jetzt beeilen.

„Vampire Diaries“ (Staffel 1 bis 8), „Pretty Little Liars“ (Staffel 1 bis 7) und „Save Me“ (Staffel 1 und 2) werden der Löschaktion schon am 20. Dezember zum Opfer fallen. Am Silvestertag folgen „New Girl“ (Staffel 1 bis 7), „Family Guy“ (Staffel 1 bis 7), „How I Met Your Mother“ (Staffel 1 bis 9) und „Prison Break“ (Staffel 1 bis 5). Außerdem verschwinden „Sons of Anarchy“ (Staffel 1 bis 7) und „Der Prinz von Bel-Air“ (Staffel 1 bis 6) von Netflix. Im neuen Jahr müssen dann noch die erste und zweite Staffel von „Lassie“ dran glauben. Und das sind nur die bekanntesten Beispiele. Es gibt aber noch weitere Serien, die bald nicht mehr verfügbar sein werden:

■ 16.12.2021 Toradora!

■ 19.12.2021 Agent

■ 19.12.2021 Sonic Boom

■ 20.12.2021 Love @ Seventeen

■ 20.12.2021 Lion Pride

■ 20.12.2021 Jojo's World

■ 20.12.2021 Single Ladies Senior

■ 20.12.2021 Attention, Love!

■ 20.12.2021 Liebe nach Maß

■ 20.12.2021 Zeitlose Liebe

■ 20.12.2021 Marry Me, Or Not?

■ 20.12.2021 Störenfried Schicksal

■ 20.12.2021 The King of Romance

■ 23.12.2021 Way Back Into Love

■ 29.12.2021 La Mante

■ 30.12.2021 Die Ollie & Moon Show

■ 30.12.2021 Homemade

■ 31.12.2021 Oddbods Cartoon

■ 31.12.2021 La Trêve

■ 31.12.2021 Transformers: Prime

■ 31.12.2021 Vexed

■ 31.12.2021 24 - Twenty Four

■ 31.12.2021 Labaule & Erben

■ 31.12.2021 Kleine Prinzessin

■ 31.12.2021 Storage Hunters

■ 31.12.2021 Young Justice

■ 31.12.2021 Die Abenteuer von Chuck und seinen Freunden

Und auch vor Filmen macht Netflix nicht Halt: Ab dem 21. Dezember kann man „Kill Bill – Volume 2“ nicht mehr dort anschauen genauso wie „Halloween H2O“. „Qlimax The Source“ wird am 22. Dezember gelöscht und „Snow White and the Huntsman“ am 29. Dezember. Wer diese Angebote sehr vermisst, kann in den meisten Fällen aber auf andere Anbieter wie Maxdome, iTunes, Amazon Prime oder Sky ausweichen.

(jma)