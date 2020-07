Erinnerungen an eine große Liebesgeschichte : Wiedersehen nach 54 Jahren

Erinnerungen an eine große Liebesgeschichte

Düsseldorf Claude Lelouch bringt Anouk Aimée und Jean-Louis Trintignant erneut zueinander. Das kommt allerdings nicht ohne Sentimentalitäten aus.

Claude Lelouchs „Ein Mann und eine Frau“ aus dem Jahre 1966 gilt immer noch als einer der schönsten Liebesfilme der französischen Novelle Vague. Anouk Aimée und Jean-Louis Trintignant spielten hier zwei früh verwitwete Mittdreißiger, die an den malerischen Stränden von Deauville zueinander finden. Nun, 54 Jahre später, führt er die beiden Liebenden noch einmal zusammen.

Der Rennfahrer Jean-Louis (Trintingant) ist mittlerweile ein alter Herr, der an rasant zunehmender Demenz leidet. Für ihn scheint nur noch eine Erinnerung wichtig. Die an Anne - die große, verpasste Liebe seines Lebens. So macht sich sein Sohn Antoine (Antoine Sire) auf die Suche nach der Verflossenen.