„Die Farbe Lila“ Eine Rassismus-Geschichte als Musical - Funktioniert das?

Eine fantastische Blues-Diva gibt Taraji P. Henson (Hidden Figures), die im knallroten Feder-Kleid durch die Sumpflandschaft gerudert wird, um im örtlichen Juke Joint ihr laszives „Push Da Bottom“ zu intonieren. Danielle Brooks („Orange Is the New Black“) wiederum hat sich ihre Oscar-Nominierung redlich verdient und überzeugt in der Rolle der Sofie, die im Spielberg-Original von keiner geringeren als der jungen Oprah Winfrey gespielt wurde, als feministisches Kraftpaket und später umso mehr in den tragischen Momenten.