Melodien und mehrstimmiger Gesang : Uriah Heep und ihr bombastischer Hardrock

Uriah Heep heute. Die Gruppe hat viele Umbesetzungen verkraftet. Foto: Richard Stow

Das Quintett aus London gehörte in den frühen 1970er Jahren zu den beliebtesten Hard-Rock-Gruppen. Mit seinen melodiebetonten, oft epischen Songs ebnete es vielen anderen Bands den Weg.

In England haben sie dieses tolle Wort, dessen deutsche Übersetzung nicht annähernd so aufregend klingt: Mit „flamboyant“, was so viel wie extravagant bedeutet, wurde oft das Auftreten von Stars wie Freddie Mercury, Elton John oder David Bowie beschrieben. Ganz gewiss gehören auch Uriah Heep in diese Kategorie – eine Band, die neben Deep Purple, Black Sabbath und Led Zeppelin zu den wichtigsten in der frühen Geschichte des britischen Hard Rock gehört.

Dabei fängt es für das Quintett aus London gar nicht so gut an. „Wenn es diese Gruppe schafft, begehe ich Selbstmord“, schreibt eine Kritikerin des Musikmagazins „Rolling Stone“ 1970 über das Debüt-Album „Very ’eavy, very ’umble“. Eine Fehleinschätzung, wie sich schon bald zeigt. Mitte der Dekade hätten die Mitglieder von Uriah Heep ihre Wohnungen mit Goldenen Schallplatten tapezieren können. Die Band gehört zu diesem Zeitpunkt zu einer der weltweit erfolgreichsten, über 40 Millionen verkaufte Tonträger stehen bis heute auf der Habenseite. Nicht schlecht für eine Truppe, die von der Musikpresse regelmäßig verrissen, von den Fans, vor allem in Deutschland, Japan und den USA, aber umso mehr geliebt wird. Und deren Geschichte genügend Stoff für einen Film hergegeben hätte: grandiose Alben und übergroße Egos, aufsehenerregende Auftritte und bittere Abstürze – Erfolge und Tragödien wechseln sich ab.

Foto: Richard Stow

Schon mit dem ersten Album legen Uriah Heep den Grundstein für das, was später in Perfektion folgen sollte. Harte Rocksongs und einfühlsame Balladen; die Band beherrscht auch das Spektrum dazwischen, die Melodien stehen im Mittelpunkt. Während das Debüt noch ein Warmlaufen war, folgt mit „Salisbury“ (1971) eine Weiterentwicklung. Mit dem Titelstück, das fast eine ganze Plattenseite einnimmt, liefern Heep ein erstes kleines, Meisterwerk ab und mit „Lady in Black“ einen ihrer bekanntesten Songs. Das einfache Gitarrenstück, das gerade einmal auf zwei Akkorden basiert, platziert sich alleine in Deutschland zwischen 1971 und 1977 dreimal in den Single-Charts.

Uriah Heep haben jetzt ihre Formel gefunden. Es ist Bombast-Rock, den sie spielen. Ihr Kopf ist Keyboarder Ken Hensley, der die meisten Stücke schreibt und seine knarzend-kreischende Orgel mit dem verzerrten Gitarrenspiel von Mick Box verschmelzen lässt. Im Hintergrund wabern hohe Männerchöre – ein Markenzeichen, bei dem sich später auch „Queen“ bedienen.

Auf der Bühne steht Sänger David Byron über allem. Er hat eine klare, kraftvolle Stimme, mit der er Balladen und harte Rocksongs meistern kann. Sein Image als Frontmann lebt er exzessiv aus. Eine Rampensau und Primadonna, die jedes Publikum schnell in den Griff bekommt.

1972 kommt ein weiteres Element dazu: Auf den Alben „Demons and Wizards“ und „The Magican’s Birthday“ taucht die Band in eine Fantasy-Welt ab und hat mit Songs wie „Easy Livin’“, „Sweet Lorraine“ oder „Circle Of Hands“ einen kreativen Höhepunkt erreicht, den sie mit einem fantastischen Konzertmitschnitt festhält: „Live 1973“ sprüht vor Spielfreude und braucht sich hinter der Mutter aller Live-Alben, Deep Purples „Made In Japan“, nicht zu verstecken.

Das nächste Studio-Album „Sweet Freedom“ (1973) ist eines ihrer besten. Auf dem Cover posiert die Band noch wie eine eingeschworene Gemeinschaft, aber schon kurze Zeit machen sich erste Verschleißerscheinungen bemerkbar, nachdem binnen drei Jahren sieben Alben veröffentlicht wurden. Es gibt Ärger mit der Steuerbehörde, Streitigkeiten mit dem Management, Drogenprobleme und Eifersüchteleien untereinander. Und es kommt schlimmer: Bassist Gary Thain erleidet bei einem Konzert in Dallas einen Stromschlag, von dem er sich nie wieder erholen sollte. 1975 wird er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Wie sehr der zierlich wirkende Neuseeländer mit seinen gewaltigen und unglaublich melodiösen Bassläufen der Band fehlt, zeigt sich bei den nächsten Alben. Gleichzeitig werden die Alkoholprobleme David Byrons immer verheerender, 1976 fliegt er aus der Band. 1985 stirbt er, völlig in Vergessenheit geraten, an seiner Alkoholkrankheit.

Mit dem bis dato unbekannten Sänger John Lawton, der zuvor mit den Les Humphries Singers aufgetreten war, gelingt 1977 tatsächlich noch einmal ein Neustart. Und wieder ist es eine einfache Ballade, die den Erfolg bringt. „Free Me“ verkauft sich vor allem in in Deutschland gut. Doch es zeigt sich: Uriah Heep sind für die 1970er, nicht für die 1980er Jahre gemacht. Als der eigentliche Kopf der Gruppe, Ken Hensley, aussteigt, ist der Niedergang nicht aufzuhalten. An ihre großen Erfolge kann die Band, die es heute immer noch gibt, nie mehr anknüpfen.