In Berlin trifft sich die Filmszene - zur 69. Verleihung der Lolas. Wir haben die Preisträger 2019 in den wichtigsten Kategorien zusammengestellt:

Das Team des Films "Gundermann" bekommt bei der Verleihung in der Kategorie "Bester Spielfilm die Lola in Gold. Produzentin Claudia Steffen steht mit dem Preis in der Hand neben Ulrich Matthes, Präsident der Deutschen Filmakademie.