Film feiert Geburtstag „Der König der Löwen“ wird 30 – die Erfolgsgeschichte des Disney-Klassikers

Diese Mischung aus Spaß und Ernst, um die es auch inhaltlich geht, kam beim Publikum gut an: Schon 1994, als der Film in die Kinos kam, war das Einspielergebnis so erfolgreich, dass der Film nach einer kurzen Pause erneut gezeigt wurde. Weltweit wurde „Der König der Löwen“ der erfolgreichste Film des Jahres, dann sogar der erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten. So zählt er auch neben Klassikern wie „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ oder „Mulan“ zu den Disney-Filmen die bei vielen Fans schöne Erinnerungen an alte Zeiten wecken.