“Der Junge und der Reiher“ Eine Anime-Legende verlässt (noch einmal) die Bühne

„Der Junge und der Reiher“ basiert auf dem Jugendroman „How Do You Live?“ von Genzaburo Yoshino, einem Lieblingsbuch von Produzent Miyazaki. Das 1937 erschienene Werk erzählt die Geschichte eines 15-jährigen Jungen, der sich nicht nur in der Welt der Erwachsenen, sondern auch in der japanischen Gesellschaft zurechtfinden muss. Miyazaki verknüpft seine eigenen Erfahrungen mit der Geschichte des fiktiven Hauptcharakters und lässt beides in die Handlung von „Der Junge und der Reiher“ einfließen. Dabei entsteht eine Geschichte, die in den ersten 30 Minuten sehr schwerfällig und bedrückend wirkt. Themen wie Krieg, Tod und Einsamkeit bestimmen die Welt des jungen Mahito.