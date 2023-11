Stanley Kubricks „Napoleon“ Der größte Film, der nie gedreht wurde

Deutlich wird das an einem Objekt, das seit der ersten Ausstellung von Kubricks Nachlass 2004 in Frankfurt viele Besucher mehr faszinierte als jedes andere in: ein Zettelkasten. Aber was für einer. Die zwölf riesigen Schubladen der „analogen Wikipedia“ enthalten Informationen über rund 40 Personen aus Napoleons Umfeld. Biografische Meilensteine natürlich, aber auch Kleinigkeiten bis hin zu Mahlzeiten, Kleidung und Wetter. Erstellt, chronologisch sortiert, in Bezug gesetzt zu Napoleons Aktivitäten an jenem Tag und farbcodiert von 20 Studenten der Geschichtswissenschaft in Oxford. Ziemlich genau 25.000 Stück.