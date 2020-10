Jugendbuch-Verfilmung : Wunderschöne Reise an einen verwunschenen Ort

Wunderschöne Reise an einen verwunschenen Ort

Dixie Egerickx (l.) als Mary, Edan Hayhurst als Colin und Amir Wilson als Dickon in einer Szene des Films "Der geheime Garten". Foto: dpa Foto: dpa/-

München „Der geheime Garten“ nach dem Jugendbuch von Frances Hodgson Burnett ist eine emotionale und überaus lohnenswerte Expedition, die man unbedingt auf einer großen Leinwand erleben sollte.

Viele Male wurde das 1911 veröffentlichte Jugendbuch „Der geheime Garten“ von Frances Hodgson Burnett schon verfilmt. Darin landet Mary nach dem Tod ihrer Eltern bei einem verbitterten Onkel in England . Auf dem heruntergekommenen Anwesen findet die Zehnjährige ihren kränklichen Cousin Colin, der abgeschirmt in seinem Zimmer lebt.

Und sie entdeckt einen verwunschenen Garten, in dem wundersame Dinge geschehen. Nun kommt eine Neuauflage ins Kino, die einfühlsam und kindgerecht schwierige Themen wie Trauer, Angst und Schmerz behandelt. In den Hauptrollen spielen Colin Firth („The King's Speech“), Julie Walters („Paddington“) und die herausragenden Kinderdarsteller Dixie Egerickx als Mary, Edan Hayhurst als Colin und Amir Wilson als ihr Freund Dickon.

27 Jahre ist es her, dass die Adaption von Agnieszka Holland ins Kino kam. Maggie Smith spielte damals die Haushälterin Mrs. Medlock, die in Misselthwaite Manor ein strenges Regiment führt. Ein aufwendiges Kostümdrama, das aber eher an der Oberfläche blieb und viel Gewicht auf die Perspektive der Erwachsenen legte.