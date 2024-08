1 Milliarde Dollar geknackt „Deadpool & Wolverine“ räumen an den Kinokassen ab

New York · „Deadpool & Wolverine“ mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman in den Hauptrollen behauptete sich die dritte Woche in Folge an der Spitze der amerikanischen Charts. Ausgerechnet Reynolds‘ Ehefrau ist dem Antihelden dicht auf den Fersen.

12.08.2024 , 11:36 Uhr

Der Film „Deadpool & Wolverine“ räumt an den Kinokassen ab. Foto: AP/Jay Maidment

(kag/mit AP)