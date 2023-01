Neuer Indiana Jones-Film Wie De-Aging die Zuschauer in die Irre führt

Entwickelt wurde die revolutionäre Aufnahmetechnik von der einst von George Lucas für die Spezialeffekte seines Films „Star Wars“ gegründete Firma Industrial Light and Magic. Ihr Vorteil: Sie kommt ohne die bislang für die digitale Bearbeitung notwendigen Markierungen in den Gesichtern der Schauspieler aus. Letztere können dadurch viel natürlicher vor der Kamera agieren. Und doch wirkt das Resultat des digitalen Faceliftings noch immer nicht ganz stimmig: Mag die Altherrenriege in „The Irishman“ stellenweise noch so frisch dem digitalen Jungbrunnen entspringen, so verraten Körperhaltung und -bewegungen bisweilen doch, dass es sich um ältere Semester handeln muss. Dieses Manko könnte in „Indiana Jones und der Ruf des Schicksals“ schon ausgemerzt sein. Nach allem, was man hört, will Regisseur James Mangold das digitale De-Aging auf eine neue Stufe heben.