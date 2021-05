TV-Special „The Reunion“ : Das passiert beim Klassentreffen der „Friends“-Darsteller

Die „Friends“ heute (v.l.): Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc. Foto: AP/Terence Patrick

Das Zusammentreffen der „Friends“-Schauspieler wird als große Gala mit prominenten Gästen inszeniert. In Deutschland ist „The Reunion“ bei Sky zu sehen. Die Produktion macht noch einmal deutlich, warum so viele Menschen diese Serie lieben.

Der Anfang ist schon mal sehr schön, ganz großes Showbiz. Sie betreten einzeln und mit etwas Verzögerung die legendäre Stage 24 der Warner Studios in Burbank, Kalifornien. Dort wurden sie in den 90er Jahren zu Stars, und David Schwimmer muss denn auch lachen, „Wow!“ rufen und den Kopf schütteln, als er die Kulissen abschreitet. Jennifer Aniston fragt sofort, wo die Taschentücher seien und heult los. Courteney Cox heult auch, es ist diese Art des Heulens, bei der sich Heulende die Tränen mit geöffnetem Mund aus den Augenwinkeln tupfen und eigentlich nur darauf hoffen, getröstet zu werden. Alle umarmen einander so intensiv, als würden sie gleich zu einer langen Expedition aufbrechen. Und das tun sie ja auch: Erkundungstour in die Nostalgie.

Das Ensemble einer der erfolgreichsten Fernsehserien der Welt kommt 17 Jahre nach Ende von „Friends“ noch einmal zusammen. Erst zum zweiten Mal überhaupt seien sie seit 2004 alle zusammen in einem Raum, verrät eine etwas raunende Einblendung: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) und Matthew Perry (Chandler). „The Reunion“ heißt dieses Special, die Wiedervereinigung. Seit Monaten weiß man, dass es sie geben wird. 2019 debütierte Aniston bei Instagram mit einem Schnappschuss aller sechs Darsteller: „And now we’re Instagram FRIENDS too“, schrieb sie und bekam dafür 16 Millionen Herzchen. Keine neue Episode ist das geworden, keine Folge in Spielfilmlänge, sondern eine Gala unter freiem Himmel, die ein bisschen was von einer Mallorca-Sondersendung von „Wetten, dass?“ hat.

Info Das Special ist beim Sender Sky zu sehen Plattform „Friends: the Reunion“ ist vom 27. Mai an bei Sky Ticket und Sky Q zu sehen. Gezeigt wird die Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Am 29. Mai wird das Special um 20.15 Uhr (ebenfalls OmU) auf Sky One ausgestrahlt. Serie Alle 236 Episoden der zehn Staffeln von „Friends“ sind derzeit bei Netflix zu sehen.

Um zu begreifen, warum dieses Ereignis so viele Menschen elektrisiert, muss man wissen, dass sie zwischen 1994 und 2004 produzierte Serie Teil der Popkultur geworden ist. Für jede Gefühlsregung gibt es ein Meme aus der Sendung, einen Filmschnipsel also, der Freude oder Ablehnung illustriert. Das „Central Perk“, das Café in New York, das die sechs Freunde als zweites Zuhause nutzen, ist einer der berühmtesten Plätze der Fernsehgeschichte. Dort wurde das Leben verhandelt: Rachel und Monica wohnten zusammen, Joey und Chandler direkt gegenüber, Ross war der Bruder von Monica und hatte was mit Rachel. Monica und Chandler passten erst nicht zueinander und wurden schließlich zum Traumpaar, und Phoebe trug als Leihmutter die Drillinge ihres Bruders aus. Zunächst verdienten die Schauspieler unterschiedlich viel, Aniston und Schwimmer am meisten, doch dann setzten sie sich für gleiche Gagen ein und handelten sogar noch eine Beteiligung aus. Eine Million Dollar pro Folge soll jeder in der letzten Staffel bekommen haben, noch heute verdienen sie an „Friends“ 20 Millionen pro Jahr.

Denn das ist diese Serie nämlich auch: der Hit des Streaming-Zeitalters. Netflix zahlte 2019 rund 100 Millionen Dollar, um sie ein Jahr lang zeigen zu dürfen. HBO war sie 450 Millionen für fünf Jahre wert. Vielleicht erklärt sich der Erfolg durch die Herzlichkeit. Es geht in „Friends“ tatsächlich um Freundschaft. Egal, was passiert und wer mit wem oder gegen wen, am Ende bildet die Sechser-Clique wieder eine Einheit, wie ein Puzzle. Jede Episode ist eine perfekte Komödie, schrieb die „New York Times“ zum 25. Geburtstag. Das war Fernsehen, das noch nicht den Anspruch hatte, Kino zu sein, deshalb wirkt alles so leicht und einfach. Es gibt keine Ablenkung durch Handys oder das Internet, sie sind einfach miteinander und füreinander da, sie sind eine Gang, und wer sich drauf einlässt, wird zum Freund Nummer sieben. Diese Serie vermittelt Geborgenheit, und zugute kommt ihr sicher auch, dass man sie schauen kann und parallel dazu Mails schreiben und Schuhe im Netz bestellen.

Am Set in den 1990er-Jahren. Foto: Disney Channel/obs

Sie sitzen im Reunion-Special vor dem berühmtem Brunnen aus dem Vorspann, James Corden moderiert. David Schwimmer wirkt, als habe er Rückenschmerzen, Jennifer Aniston ist immer noch zu großen Teilen Frisur, und Matthew Perry hat offenbar einiges mitgemacht. Er hatte gesundheitliche Probleme, und als der Trailer zum Special veröffentlicht wurde, spekulierten viele darüber, warum er so langsam spricht.

„Das ist ihr Leben“ heißt der Sketch in der „Sesamstraße“, in der Dinge Personen wiederbegegnen, mit denen sie einst zu tun hatten. Ähnlich funktioniert diese Sendung. Die Produzenten und Autoren erzählen, wie sie die Schauspieler casteten (Schwimmer und Kudrow als erste). Tom Selleck, der ja einen Auftritt in der Serie hatte, kommt hinzu, David Beckham schickt eine Videobotschaft, die Band BTS bekennt, sie hätte mit Hilfe von „Friends“ Englisch gelernt. Und Reese Witherspoon ist auch ganz aus dem Häuschen. Ansonsten lesen die Hauptdarsteller legendäre Dialoge und machen ein Quiz.

Das Faszinierendste an diesem mitunter schrägen, aber ja doch hochspannenden Special ist, was im Kopf des Zuschauers passiert. Natürlich schaut man, was das Alter mit den Schauspielern gemacht hat. Man sucht die alten Gesichter in den aktuellen, man erinnert sich an schöne Momente mit ihnen. Man spürt tatsächlich eine Verbundenheit, eine Zuneigung für Personen, sie man nie in echt getroffen hat, aber gut zu kennen meint. Man begegnet also einem Teil von sich selbst wieder. Dieses Special zeigt neuerlich, wie stark die Phänomene der Popkultur ein Leben prägen und wie empfänglich man in bestimmten Phasen für Geschichten und Zeichen ist, für Angebote, die als Räuberleiter ins eigene Leben dienen. „Friends“ war menschenfreundlich und nie elitär oder exklusiv. Oder, wie einer der Produzenten sagt: „Es handelt von einer Zeit im Leben, in der deine Freunde deine Familie sind.“