Film und Fernsehen Das sind die bekanntesten deutschen Schauspielerinnen

Sibel Kekilli ist eine deutsche Schauspielerin türkischer Abstammung. Für den Film "Gegen die Wand" (2004) von Fatih Akin wurde sie direkt von der Straße gecastet. Ihr Leinwanddebüt brachte ihr eine "Lola" in Gold als Beste Hauptdarstellerin ein. Kurz danach wurde sie als ehemalige Porno-Darstellerin vorgeführt, was die positiven Schlagzeilen überschattete. Mittlerweile konnte sie aber in mehreren Filmen überzeugen und ist international erfolreich. In der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" spielte sie über vier Staffeln eine Nebenrolle.