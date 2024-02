Sandra Hüller über „The Zone of Interest“ „Wenn man diese Uniform trägt, verändert sich etwas an einem“

Außerdem sieht Hüller als den Kernpunkt des Filmes, dass Menschen in der Nähe des Grauens ihre Augen und Ohren verschließen, als Problematik der heutigen Zeit. Der Unterschied bestehe für sie darin, dass man das Grauen heute nur nicht mehr so leichtfertig ausblenden könne. „Wenn ich mit einem Film wie The Zone of Interest unterwegs bin, ist das ein klares politisches Statement. Zu dem stehe ich. Und ich werde mich auch immer antifaschistisch äußern. Ich persönlich kann dem gegenüber, was hier in diesem Land gerade passiert, nicht gleichgültig sein“ antwortet sie auf die Frage, wie politisch man als Schauspielerin in diesen Zeiten sein sollte. In der Figur, die sie verkörpert, sehe sie keine Bösartigkeit. „Wir sehen nur die Leute, wie sie direkt neben dem Vernichtungslager einfach so vor sich hinleben, relativ unbewusst, unreflektiert, sich selbst nicht befragend.“