Neue Sky-Serie : Wie mit Perry Mason alles begann

Die düstere Serie mit Matthew Rhys erzählt die Vorgeschichte des berühmten Anwalts. Schauplatz ist das Los Angeles der 1930er Jahre.

Die Stadt der Engel 1931, mitten in der Weltwirtschaftskrise: In der berühmten Zahnradbahn „Angel's Flight“ in Downtown Los Angeles scheitert eine Kindesentführung. Trotz Lösegeldzahlung wird der kleine Charlie tot aufgefunden. Was und wer dahintersteckt untersucht Perry Mason, abgehalfterter Privatdetektiv, der normalerweise hinter Hollywood-Stars her schnüffelt.