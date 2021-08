Neues Buch des Regiseurs : Werner Herzog kehrt in den Dschungel zurück

Der Regisseur ist auch ein großartiger Schriftsteller. Nun legt er nach vielen Jahren ein neues literarisches Werk vor. „Das Dämmern der Welt“ erzählt die wahre Geschichte eines japanischen Soldaten, der im Urwald Dienst tat und erst 1974 merkte, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ist.

Nun hat der Mann, der in Los Angeles lebt und am 5. September seinen 79. Geburtstag feiert, wieder einen literarischen Text vorgelegt, den ersten seit 17 Jahren. Der Verlag verzichtet auf eine Kategorisierung, aber man darf „Das Dämmern der Welt“ als Novelle bezeichnen. Herzog erzählt die unerhörte Begebenheit, wie er Ende der 90er-Jahre nach Japan geht, um eine Oper zu inszenieren. Der Kaiser lässt anfragen, ob er Herzog zu einer Privataudienz empfangen dürfe. Weil der Regisseur sich nicht vorstellen kann, was er mit dem Kaiser reden könnte, lehnt er ab. Ein Fauxpas. „Jetzt hatte ganz Japan zu atmen aufgehört“, schreibt Herzog. Um eine Räuberleiter aus der Patsche zu bieten, fragt ein Bekannter Herzog, wen er denn sonst treffen wolle in Japan. Die Antwort: Onoda.