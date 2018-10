Das große Horrorfilm-Quiz

Düsseldorf Horrorfilme sind wieder schwer in Mode, das beweist der große Erfolg des neuen „Halloween“ in den US-Kinos. Testen Sie hier Ihr Horror-Wissen.

Totgesagte leben länger - die eigentlich schon bis zur Belanglosigkeit fortgesetzte Filmreihe „Halloween“ um den Serienkiller Michael Myers feiert gerade mit dem elften Teil in den USA unerwartete Erfolge. Am Startwochenende spielte der Film in Nordamerika 77,5 Millionen Dollar ein. Nur ein Horrorfilm brachte es auf mehr: „Es“ aus dem Jahr 2017. Am 25. Oktober 2018 kommt der neue „Halloween“ auch in die deutschen Kinos. Darin will Jamie Lee Curtis als Laurie Strode ihrem Widersacher wie schon 1978 und in weiteren Teilen endgültig den Garaus machen - vermutlich wieder erfolglos.