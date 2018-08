Düsseldorf „Das Geheimnis von Neapel“ ist ein Liebesdrama und ein rätselhafter Krimi.

Die Gerichtsmedizinerin Adriana (Giovanna Mezzogiorno) kann ihr Glück kaum fassen, als der deutlich jüngere, wunderschöne Andrea (Alessandro Borghi) sie auf einer Kunstszene-Party äußerst zielstrebig anflirtet. Nach einer leidenschaftlichen Nacht besteht der Lover auf einem Wiedersehen noch am Nachmittag, taucht dann aber nicht auf. Stattdessen liegt seine Leiche am nächsten Tag vor Adriana auf dem Seziertisch. Gleich zu Beginn arbeitet der italienisch-türkische Regisseur Ferzan Ozpetek („Hamam“) mit starken Kontrasten und setzt der leidenschaftlichen Liebe die Schrecken des Todes entgegen.

Er tut dies vor der Kulisse Neapels. Der morbide Charme der Stadt wird in den folgenden zwei Stunden gründlich erforscht. Die Erlebnisse führen Adriana in eine tiefe Krise. Wenig später sieht sie in der Nacht einen jungen Mann, der vorgibt Andreas Zwillingsbruder zu sein. Adriana nimmt ihn bei sich auf und beginnt schon bald eine Affäre mit dem rätselhaften Doppelgänger, der ja vielleicht auch nur eine Wahnvorstellung der traumatisierten Geliebten ist. Denn schon bald ist klar, dass in diesem Film Traum und Wirklichkeit immer wieder verschwimmen.