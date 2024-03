Neue Serie Schauspieler Daniel Brühl verkörpert Modeschöpfer Karl Lagerfeld

Mit Zopf und Kragen verkörpert der deutsche Schauspieler Daniel Brühl den Modeschöpfer Karl Lagerfeld: Eine für Disney+ gedrehte französische Mini-Serie wird auf dem Festival Canneseries vom 5. bis 10. April an der Côte d'Azur vorgestellt, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Programm hervorgeht. Der aus Filmen wie „Good Bye Lenin“ bekannte Schauspieler spricht darin Französisch mit starkem deutschen Akzent - so wie Lagerfeld, der seinen Akzent auch nach Jahrzehnten in Frankreich nicht abgelegt hatte.