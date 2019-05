Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew : Der Mann, der Star Wars seine Seele verlieh

Los Angeles Peter Mayhew war Darsteller des Chewbacca in „Star Wars“ - und spielte sich gegen jede Wahrscheinlichkeit in die Herzen von Millionen. Nun starb der Brite im Alter von 74 Jahren. Ein Nachruf auf einen großen Mann.

Tobias Jochheim (tojo) verantwortet die Digitale Sonntagszeitung der Rheinischen Post. Wenn er selbst zum Schreiben kommt, dann am liebsten über Verrückte im besten Sinne.

Doch dem absurden Alien – einem „Wookie“ vom Planeten Kashyyyk; halb Yeti, halb Teddybär – verlieh Mayhew auf unverwechselbare Weise Charakter. Trotz Zottelpelz-Kostüm, hinter dem auch sein Gesicht verschwand, und absolutem Sprechverbot. Sein elektronisch verzerrtes Jaulen und Röhren, das unmöglich zu verschriftlichen ist, legten ihm Toningenieure in den Mund. Meist war es eine Art akustisches Schwanzwedeln, das einen tief im Herzen rührte, und erst recht galt das für die leiseren Momente, in denen Chewbacca sich sorgte und klagte, über Folter und schließlich den Tod seines besten Freunds Han Solo, seinen verwüsteten Heimatplaneten und die unterjochte Galaxis insgesamt. Mayhew verwandelte den als Neanderthaler angelegten Sidekick in ein liebenswertes Fellknäuel: Chewbacca machte Kinder froh, und Erwachsene ebenso. Der Riese spielte das behaarte Biest nicht als extraterrestrischen King Kong, sondern als großen Bruder zum Pferde- oder eben Raumschiffstehlen. Voller Körperkraft, aber nicht superheldenmutig. Mayhew verlieh der von Superlativen getriebenen Saga viel Seele.