Filmfestspiele in Cannes Beschäftigte rufen zum Streik auf

Eine Woche vor dem Start der renommierten Filmfestspiele in Cannes haben Beschäftigte zum Streik aufgerufen. Ein Kollektiv appellierte am Montag an „alle Mitarbeiter der Filmfestspiele von Cannes und paralleler Sektionen“, die Vorführungen zu stören, hieß es in einer Mitteilung, über die verschiedene französische Medien berichtet hatten. Sie wollen damit auf aus ihrer Sicht prekäre Arbeitsbedingungen aufmerksam machen.