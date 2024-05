Filmfestspiele Cannes 2024 Warum ein Hund die Stars auf dem Roten Teppich interviewt

Cannes · Von wegen „auf den Hund gekommen“: Filmhund Messi, der als George Clooney seiner Rasse gilt, soll beim am Dienstag startenden Filmfestival in Cannes Prominente auf dem Roten Teppich interviewen. Was dahinter steckt.

14.05.2024 , 17:49 Uhr

Der schwarz-weiße Border Collie, der im vergangenen Siegerfilm „Anatomie eines Falls“ eine rührende Rolle hatte, darf sich dafür als einziger Vierbeiner auf dem roten Teppich vor dem Festivalpalast bewegen. Der französische Komiker Raphaël Mezrahi, der für seine schrägen Interviews bekannt ist, wird dem Hund seine Stimme leihen. Die lustigsten Antworten werden zusammengeschnitten und während des Festivals von mehreren französischen Sendern sowie auf TikTok verbreitet. „Mit seinem treuen Hundeblick kann er alle Fragen stellen, die er will“, heißt es in der Ankündigung der Produktionsgesellschaft. Der nach dem Fußballstar Lionel Messi benannte Hund hatte seinen bislang größten Erfolg in „Anatomie eines Falls“ an der Seite der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller. Er spielt darin den Blindenhund ihres sehbehinderten Sohnes. In einer Schlüsselszene mimt er seine eigene Vergiftung. Der Film wurde unter anderem mit der Goldenen Palme in Cannes und mit dem Oscar für das Beste Originaldrehbuch ausgezeichnet. Messi erhielt in Cannes außerdem die jährlich verliehene Hundepalme. 18 Bilder Die bekanntesten deutschen Schauspielerinnen 18 Bilder Foto: dpa/Christophe Ena „Ich hätte nie gedacht, dass er es soweit bringen würde“, sagte seine Besitzerin Laura Martin nach der Einladung zur Oscar-Verleihung. Im Kreis der Stars fühlte Messi sich offensichtlich wohl. Zahlreiche Stars, unter ihnen Ryan Gosling, Bradley Cooper und Billie Eilish, machten Selfies mit dem Hund, die sich in Onlinediensten massiv verbreiteten. Messi trat bei der Zeremonie mit Fliege auf und hatte seinen eigenen Sitzplatz. Seitdem habe Messi bereits weitere Filmanfragen bekommen, unter anderem aus den USA, sagte die 37 Jahre alte Besitzerin, die den Hund trainiert und bei Drehs begleitet. „Er liebt Menschen, er liebt das Spielen“, erklärt Martin. Es wird mit Spannung erwartet, zu welchen überraschenden Geständnissen Messi seine Interviewpartner mit seinen hellblauen Hundeaugen bewegen wird. Hier geht es zur Bilderstrecke: Messi, der vierbeinige Star auf dem Roten Teppich von Cannes

