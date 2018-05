Filmfest in Cannes 2018: Oscar-Preisträger Penélope Cruz und Javier Bardem zu Gast

Penélope Cruz als Laura und Javier Bardem als Paco in einer Szene des Films "Everybody Knows". Foto: dpa, sab

Cannes Am Dienstagabend startet das Filmfestival im südfranzösischen Cannes. Zur Eröffnung werden der Regisseur Asghar Farhadi und seine beiden Stars erwartet: Penélope Cruz und Javier Bardem.

Das Internationale Filmfestival Cannes wird heute Abend mit dem neuen Film des iranischen Oscarpreisträgers Asghar Farhadi eröffnet. Der 46-Jährige drehte dafür zum ersten Mal auf Spanisch. Für die Premiere seines Psychothrillers "Everybody knows" werden auf dem roten Teppich auch die beiden Hauptdarsteller Penélope Cruz und Javier Bardem erwartet.

Der Film erzählt von einer Spanierin, die in Argentinien lebt und für eine Hochzeit in ihre Heimat zurückkehrt. Ihre Tochter ist auch dabei - doch dann verschwindet diese plötzlich spurlos.

Goldene Palme für besten Film

"Everybody knows" ist einer von 21 Beiträgen, die in diesem Jahr im Wettbewerb des südfranzösischen Filmfestivals um die Preise konkurrieren. Die höchste Auszeichnung ist die Goldene Palme. Sie wird am 19. Mai für den besten Film vergeben. Vorsitzende der internationalen Jury ist die australische Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Cate Blanchett ("Der Herr der Ringe").