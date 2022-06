Brutalität, Nacktheit oder religiöse Tabus : Diese Hollywood-Filme wurden in Teilen der Welt verboten

Düsseldorf Mit dem Verbot des „Toy-Story“-Ablegers „Lightyear“ in gleich 14 Ländern reiht sich ein neuer Film in die Liste der kontroversesten Filmproduktionen weltweit ein. Dabei sind es oft Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass ein Film in einigen Ländern nicht gezeigt werden darf. Ein Überblick.

“Lightyear“ 2022

Das lang ersehnte Spinoff der „Toy-Story“-Reihe „Lightyear“ wurde in gleich 14 Ländern verboten. Darunter mehrheitlich muslimische Länder, unter anderem Ägypten und Saudi-Arabien. Der weltweit inzwischen massiv diskutierte Grund für das Verbot: Ein Kuss zweier weiblicher Charaktere.

„Kind44“

Der Film von Mad-Max-Darsteller Tom Hardy kam im Jahr 2015 in die Kinos. Doch nicht jedes Land wollte den Film zeigen. Wegen des Schauplatzes und der „Verfälschung historischer Fakten“ entschied das russische Kultusministerium den Film nicht zu zeigen.

„Noah“

Eher religiöser Natur waren die Gründe, weshalb der 2014 erschienene Bibelfilm „Noah“ in mehreren islamischen Ländern verboten wurde. Der Film würde nach Auffassung der Entscheidungsträger gegen die Lehren des Islam verstoßen und das 125 Millionen teure Filmspektakel spielte die Produktionskosten hauptsächlich in Nordamerika und Europa wieder ein.

„Fifty Shades of Grey“

Die Buchverfilmung von „Fifty Shades of Grey“ versprach der Skandal-Film des Jahres 2015 zu werden, doch stattdessen schockierten die Dialoge mehr, als die eigentlichen Szenen im Film. Nur das südostasiatische Land Malaysia empfand die Darstellung sexueller Vorlieben als zu massiv und verbot den Film.

„Exodus - Götter und Könige“

Auch hier ist der Hintergrund eines Verbots in manchen Ländern religiös. So kritisierte Ägypten, dass der Film „historische Ungenauigkeiten“ aufweise und den Eindruck erwecke, dass Juden die Pyramiden erbaut hätten. Ebenfalls wurde Moses‘ Darstellung kritisiert. Neben Ägypten zog auch Marokko den Film schließlich aus den Kinos ab.

„Der Da Vinci Code“

In gleich mehreren Ländern wurde „Der Da Vinci Code“ mit Tom Hanks in der Hauptrolle des Robert Langdon verboten. Als der Film im Jahre 2006 erschien, sorgte er unter Gläubigen weltweit für Empörung. Die katholische Kirche fühlte sich verunglimpft und beleidigt. “Der Da Vinci Code“ wurde in China, Ägypten, Indien, Jordanien, Peru, auf den Philippinen, Pakistan, Libanon, Samoa, Singapur und Sri Lanka verboten.

„Das Leben des Brian“

Auch die weltbekannte Komödie des britischen Schauspiel-Ensembles Monty Python wurde in einigen Ländern verboten. Hier ist der Grund offensichtlich: Der Komödie wurde Blasphemie vorgeworfen. Vor allem im Vereinigten Königreich, den USA und Norwegen wurden Proteste laut, den Film nicht zu zeigen. Allerdings entschieden sich nur die Norweger dazu, die Aufführung des Films zu verbieten. Ein halbes Jahr später wurde die Komödie dann doch noch zugelassen - mit der Bedingung, kontroverse Passagen, wie die Bergpredigt oder die Massenkreuzigung nicht zu übersetzen.

China mit Zensuren und Verboten weltweit wohl an der Spitze

Was Zensuren oder Verbote angeht, ist China in der Film-Landschaft wahrscheinlich der unangefochtene Spitzenreiter. So lässt die Volksrepublik unter Präsident Xi Jinping nur 34 ausländische Filme pro Jahr in den Kinos laufen - und das, obwohl China nach den USA der weltweit zweitgrößte Filmmarkt ist. Diese werden meistens sogar noch ausschließlich zensiert gezeigt. „Die chinesischen Zensoren werden zu einer Welt-Filmpolizei für den Kinomarkt“, merkte die New Yorker Filmwissenschaftlerin Ying Zhu an. Unter anderem wurden in China folgende Filme verboten:

„Ghostbusters“ aus 2016: In der Neuauflage des Klassikers steht die Darstellung von Geistern und spirituellen Wesen im Mittelpunkt, was in China nur ungern gesehen wird. Auch die Vorgängerfilme aus den 80ern wurden nie in China gezeigt.

“Deadpool“: „Deadpool“ mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle wurde in China wegen dem verboten, weswegen er in den USA und Europa gefeiert wurde: Derbe Sprüche, exzessive Gewaltszenen und Nacktheit.

„Brokeback Mountain“: Wahrscheinlich ist es wenig überraschend, dass der Film in China verboten wurde. Denn eine Liebesbeziehung zwischen zwei Männern war für die chinesische Zensurbehörde inakzeptabel. So wurde auch Ang Lees Rede auf der Oscar-Verleihung für die beste Regie zensiert.

Brad Pitt: Unter anderem wurden in China die Filme „World War Z“ und „Sieben Jahre in Tibet“ verboten - beide mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Doch diese Verbot bezieht sich nicht nur auf die einzelnen Filme, sondern auch auf Brad Pitt selbst: Ihm wurde die Einreise nach China untersagt. Erst 2014 durfte er wieder in die Volksrepublik einreisen.

„Avatar - Aufbruch nach Pandora“: Eigentlich war der bis dato erfolgreichste Film (Mit einem Einspielergebnis von knapp 2,85 Milliarden US-Dollar) auch beliebt in China und durfte dort gezeigt werden - allerdings nur zwei Wochen lang. Das Problem: der Film war zu erfolgreich und übernahm einen zu großen Marktanteil gegenüber chinesischen Produktionen.

