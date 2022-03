Bruce Willis beendet seine Karriere : Der Mann, der Weihnachten rettete

Bruce Willis in „G.I. Joe: Retaliation“. Foto: AP/Jaimie Trueblood

Der 67-Jährige leidet an Aphasie und wird keine Filme mehr drehen. Am Anfang dieser Weltkarriere steht der Film „Stirb langsam“. Eine Würdigung.

John McClane. Der Mann, der Weihnachten gerettet hat. 1988 war das, der Film heißt „Stirb langsam“, darin begründet Bruce Willis seinen Weltruhm. Er spielt einen Polizisten, der an Heiligabend nach Los Angeles reist, um mit seiner Familie zu feiern. Von seiner Frau Holly ist er seit ein paar Monaten getrennt. Sie hatte sich entschlossen, einen Job in Los Angeles anzunehmen, er blieb daheim in New York. Aber nun ist er bei ihr, und er kommt keine Sekunde zu früh. Terroristen stürmen das Hochhaus ihrer Firma, sie nehmen die Angestellten als Geiseln. John McClane kämpft im Alleingang gegen die Gangster. „Was tut er eigentlich?“, fragt irgendwann jemand. Die Antwort wurde zum geflügelten Wort: „Nur seinen Job.“

Die Familie von Bruce Willis hat bekannt gegeben, dass der 67 Jahre Schauspieler keine Filme mehr drehen wird. Der Grund sind gesundheitliche Probleme. Bei Willis sei eine Aphasie diagnostiziert worden, heißt es, eine Sprachstörung also, die Folge eines Schlaganfalls sein kann. Willis beende seine Filmkarriere, „die ihm so viel bedeutet hat“, erklärten Willis’ Töchter Rumer und Scout sowie seine Ehefrau Emma Heming-Willis und seine Ex-Frau Demi Moore. „Das ist eine sehr herausfordernde Zeit für unsere Familie, und wir schätzen eure Liebe, euer Mitgefühl und eure Unterstützung.“

In „Stirb langsam“ ist alles angelegt, was diesen Schauspieler so populär machte. Man muss sich daran erinnern, wie Actionfilme damals aussahen, um zu begreifen, wie anders Willis’ Vorstellung war. Das Genre wurde beherrscht von tumben Kühlschränken wie Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme, die ernst zu meinen schienen, was sie taten. Willis trat als ruppig-charmanter Außenseiter auf, er war zynisch und selbstironisch bis zur Parodie und steckte ein. Er war der Gebeutelte, er war überfordert, aber er machte das Beste daraus. „Stirb langsam“ hatte ein typisches 80er-Jahre-Setting inklusive metallischem Glanz und Neonlicht. Die Produktion wirkt wie eine Aneinanderreihung von Werbespots, jeder endet mit einer Pointe, und tatsächlich ist der Film randvoll mit tausendfach kolportierten Zitaten: „Diese Frequenz ist nur für Notfälle reserviert.“ – „Glauben Sie, ich will eine Pizza bestellen?“

Im Kern war „Stirb langsam“ jedoch eine Passionsgeschichte. Da ist die Szene, in der Willis barfuß über die Scherben einer eben geplatzten Fensterfront rennt. Er hinterlässt eine Blutspur, er hat nun Stigmata, und am Ende erlöst er seine Frau und ihre Kollegen aus der Hand der Verbrecher. Danach ist wirklich Weihnachten.

Aphasien können nach einer Schädigung der linken Gehirnhälfte auftreten. Neben einem Schlaganfall können Hirnblutungen oder Schädelhirnverletzungen etwa nach einem Unfall die Ursache sein, zudem Hirntumore. Von jetzt auf gleich verliert man die Fähigkeit, mit Worten zu kommunizieren. Sprechen und Verstehen fallen ebenso darunter wie Lesen und Schreiben. Alltäglichste Dinge können nicht mehr benannt werden.

Willis wurde als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz geboren. 1957 ging die Familie in die USA, und weil das Schulkind Willis stotterte, wurde es zum Schauspielunterricht geschickt. Später trat er in Fernsehspots auf und hielt sich nach seinem Umzug nach New York als Barmann über Wasser. Der Mythos will es, dass an seiner Theke ein Produzent saß, der eine kleine Rolle zu besetzten hatte: Er suchte tatsächlich einen Barmann und fragte einfach den, der vor ihm stand. Bekannt wurde Willis 1985 in der schönen Serie „Das Model und der Schnüffler“ an der Seite von Cybill Shepherd. Auch in „Miami Vice“ und „Friends“ war er zu Gast. 1987 hatte er als Musiker ein paar Hits: „Respect Yourself“ etwa und „Under The Boardwalk“.

Obwohl „Stirb langsam“ so ein Erfolg wurde, hatte es Willis danach zunächst nicht leicht. Viele Filme fielen durch, was vor allem daran lag, dass er sich in Dramen versuchte, in denen ihn die Leute nicht sehen mochten. Sie wollten ihn in Actionfilmen. Man könnte sagen, Quentin Tarantino rettete ihn. Er besetzte ihn in „Pulp Fiction“ (1995), und bei YouTube findet man die legendäre Szene, in der Willis in der Küche steht, verwundert die Wumme in der Hand hält, die da liegt, und John Travolta dummerweise genau in dem Augenblick aus dem Badezimmer tritt, als Willis wegen der aus dem Toaster springenden Pop Tarts erschrickt. Danach folgten die großen Filme: „Das fünfte Element“, „12 Monkeys“, „The Sixth Sense“.

Zuletzt drehte Willis Film um Film, sieben allein im Jahr 2021. Es waren ziemlich schlimme Sachen dabei, Klamauk und Quatsch, „Deadlock“ etwa und „Cosmic Sin“, und zumeist begnügte sich Willis damit, ein paar Minuten da zu sein und auszusehen wie Bruce Willis. Ein später Höhepunkt ist die schöne Rolle in Wes Andersons „Moonrise Kingdom“.

Man muss sich das unbedingt klar machen: Das hier ist kein Nachruf. Und Bruce Willis ist nicht bloß Schauspieler. Von 1987 bis 2000 war er mit der Kollegin Demi Moore verheiratet. Das Paar hat drei Kinder, und auch nach der Trennung und Willis’ Hochzeit mit Emma Heming, mit der er zwei Kinder hat, bleibt der Kontakt offenbar eng. In den sozialen Medien inszenieren sie sich als Patchwork-Familie, den ersten Lockdown verbrachten alle offenbar auf der Familien-Ranch in Idaho, und die Nachricht von Willis` Krankheit posteten sie gemeinsam auf Instagram. Er ist nun kein Schauspieler mehr, aber wenn man dem Anschein glauben darf, bleibt Willis im echten Leben das Allerbeste: ein Mensch, der geliebt wird.