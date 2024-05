Netflix-Serie Alles neu bei „Bridgerton“: So gut ist die dritte Staffel

Bevor die neue Staffel mit zunächst vier Teilen ab 16. Mai zu sehen ist und dann mit weiteren vier Episoden ab 13 Juni, zeigte Netflix die erste Folge handverlesenen Menschen in der Kölner Flora. Der Wintergartenpalast aus dem 19. Jahrhundert war der perfekte Ort für die Premiere. Vor allem Influencer wurden dazugebeten. „Dress like Bridgerton“ stand auf der Einladung, und so bissen viele tatsächlich im Abendkleid in geflämmten Lachs und Salatherzen am Spieß. Herrlicher Satz bei der Erst-Begegnung zweier Mitglieder des Social-Media-Adels beim Flying Dinner: „Oh, mein Gott, ich hab dich noch nie live gesehen!“