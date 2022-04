„Breaking Bad“-Stars kehren zurück : Bryan Cranston und Aaron Paul im „Better Call Saul“-Finale dabei

Archivfoto: Die Schauspieler Bryan Cranston und Aaron Paul schlüpfen im Staffel-Finale der Spin-off-Serie „Better Call Saul“ erneut in ihre Rollen aus der Kultserie „Breaking Bad“. Foto: AP/Ursula Coyote

Berlin Auf dem Twitter-Kanal des „Breaking Bad“-Ablegers wurde am Sonntag ein Foto gepostet, das die beiden Schauspieler in ihren Rollen als Walter White und Jesse Pinkman zeigt. Die sechste und letzte Staffel von „Better Call Saul“ soll ab 19. April bei Netflix zu sehen sein.

