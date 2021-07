Brangelina: Angelina Jolie und Brad Pitt lernten sich am Set des Films „Mr. und Mrs. Smith“ lieben. Pitt war damals noch mit Jennifer Aniston verheiratet. Die Scheidung von ihr folgte rasch. Nach der Verlobung im Jahr 2012 heirateten Jolie und Pitt am 23. August 2014 in Frankreich. Die Ehe wurde 2016 geschieden.